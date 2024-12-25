На месте крушения самолета в Казахстане нашли тела четырех погибших

Тела четырех погибших нашли на месте крушения самолета в Актау

На месте крушения самолета Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), потерпевшего крушение в казахстанском Актау, нашли тела четырех погибших. Об этом сообщает агентство Kazinform.

«Информацию по пострадавшим при крушении близ Актау самолета Азербайджан — Баку — Грозный обновили в управлении здравоохранения Мангистауской области. В управлении здравоохранения констатировали обнаружение на месте происшествия четырех тел погибших», — говорится в материале.

Самолет Embraer упал в аэропорту Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом стало известно, что на борту лайнера до падения взорвался газовый баллон.

Ранее стало известно, что разбившийся в Актау самолет чуть не упал на жилые дома.