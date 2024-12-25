Глава Северной Осетии уточнил информацию о пострадавших при взрыве в ТЦ

Меняйло: двое пострадавших при взрыве в ТЦ отказались от госпитализации

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в Telegram-канале, что двое пострадавших при взрыве в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» отказались от госпитализации.

По словам Меняйло, помощь этим людям медики оказали на месте.

«Желаю скорейшего выздоровления», — добавил глава республики.

Утром 25 декабря в ТЦ «Алания Молл» произошел взрыв, после чего в здании начался пожар. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, охватив крышу и третий этаж комплекса.

Как заявили в управлении Следственного комитета РФ по республике Северная Осетия — Алания, предварительной причиной возгорания в торговом центре стал взрыв газовоздушной смеси.

Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщало, что в момент взрыва в ТЦ не было посетителей — пострадали прохожие снаружи и сотрудники предприятий. Ранения получили сотрудники предприятий.

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