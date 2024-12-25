Упавший в Актау самолет был перенаправлен в Махачкалу

ТАСС: летевший в Грозный самолет был перенаправлен в Махачкалу из-за тумана

Потерпевший крушение рейс Баку — Грозный был перенаправлен в Махачкалу из-за тумана в чеченской столице, а затем в казахстанский Актау. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Грозного.

Уточняется, что это регулярный рейс, он должен был приземлиться в Грозном.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

Министерство транспорта Казахстана подтвердило крушение рейса.

По данным азербайджанского APA, на борту самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением Ан-2 в Камчатском крае.