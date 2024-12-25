Стало известно, сколько россиян могли находиться на борту упавшего в Актау самолета

Baza: более 60 россиян могли находиться на борту упавшего в Актау самолета

Более 60 граждан России могли находиться на борту упавшего в аэропорту Актау самолета «Азербайджанских авиалиний». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Предварительно, более 60 граждан России могли находиться на борту потерпевшего крушение Embraer азербайджанских авиалиний», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал ORDA сообщал, что борт «Азербайджанских авиалиний» упал в аэропорту Актау в Казахстане.

Самолет совершал рейс из Баку в Грозный. На сервисе Flightradar24 отобразился необычный курс самолета. Судно сделало две петли, после чего исчезло с радаров.

Минтранс Казахстана сообщил, что потерпевший крушение в казахстанском Актау самолет рейса »Баку-Грозный» принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines.

На место крушения самолета в казахстанском аэропорту Актау прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением Ан-2 в Камчатском крае.