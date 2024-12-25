Потерпевший крушение в Казахстане самолет принадлежит Azerbaijan Airlines

Потерпевший крушение в казахстанском Актау самолет рейса Баку — Грозный принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines. Об этом говорится в Telegram-канале Минтранса Казахстана.

«Данный самолет принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines», — говорится в публикации.

На место крушения самолета в казахстанском аэропорту Актау прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

До этого Telegram-канал ORDA сообщил, что борт «Азербайджанских авиалиний» упал в аэропорту Актау в Казахстане.

По информации Telegram-канала, самолет совершал рейс из Баку в Грозный. На сервисе Flightradar24 отобразился необычный курс самолета. Судно сделало две петли, после чего исчезло с радаров.

22 декабря на Камчатке с радаров пропал самолет Ан-2. Борт был обнаружен спустя три дня в районе горы Тундровая. Воздушное судно осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. На его борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением Ан-2 в Камчатском крае.