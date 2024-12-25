Во Владикавказе локализовали пожар в торговом центре

Сотрудники экстренных служб локализовали пожар в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл», расположенном в городе Владикавказе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Пожар локализован», — рассказал источник агентства.

В свою очередь, пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале сообщила о ликвидации открытого горения на месте ЧП. По предварительной информации, в результате пожара пострадали три человека. Одного из них спасти не удалось, подчеркнули в ведомстве.

Утром 25 декабря в ТЦ «Алания Молл» произошел взрыв, после чего в здании начался пожар. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, охватив крышу и третий этаж комплекса.

Как заявили в управлении Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия — Алания, предварительной причиной возгорания в торговом центре стал хлопок газовоздушной смеси. Сейчас к месту происшествия направляются следователи и криминалисты. Они приступят к осмотру здания после того, как свою работу завершат сотрудники экстренных служб.

Ранее в торговом центре в Республике Саха (Якутия) ликвидировали пожар площадью 2000 квадратных метров.