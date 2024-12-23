В Якутии пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ

Пожарные ликвидировали открытое горение в якутском торговом центре «Светофор». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram-канале.

«В Якутии сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на 2 тыс. квадратах», — говорится в сообщении.

23 декабря произошел пожар в одном из магазинов в городе Ленске, расположенном в Республике Саха. В МЧС России заявили, что огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия находятся восемь единиц специальной техники и работают 45 сотрудников экстренных служб. По предварительный данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования.

До этого сотрудники МЧС приступили к тушению пожара в промышленном здании, расположенном на 1-ой Горловской улице в Москве. По данным ведомства, мощное пламя охватило склад с пластиковой продукцией на площади в 300 квадратных метров. Позже Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара.

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