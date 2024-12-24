В деле о некачественных бронежилетах для ВС РФ появился новый фигурант

В уголовном деле о поставке Вооруженным силам России некачественных бронежилетов появился новый фигурант - Михаил Богданов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Решением суда Богданов заключен под стражу до 28 января 2025 года. Ему вменяется посредничество во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

По данным следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» присвоили денежные средства, выделенные министерством обороны РФ в рамках госконтракта по поставкам средств защиты. В итоге армия получила 20 040 некачественных бронежилетов. Гендиректор «Пикета» Андрей Есипов подозревается в совершении мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) и даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). По делу также проходят начальник службы безопасности и финансовый директор «Пикета» Михаил Кальченко и Виктория Антонова.

Еще пяти фигурантам вменяют посредничество в крупном взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

Все подозреваемые , кроме Портянникова, заключены под стражей. Он признал вину и осенью этого года согласился сотрудничать со следствием, его перевели под домашний арест.

Ранее фигурант дела о некачественных бронежилетах просил выпустить его из СИЗО за участие в СВО.