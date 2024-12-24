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В СПЧ поддержали Генпрокуратуру в вопросе многоженства

Глава СПЧ Фадеев заявил, что запрет многоженства должен быть законодательным
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Запрет многоженства в России должен быть законодательно закреплен для того, чтобы не допускать проявлений экстремизма. Об этом ТАСС заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Целиком поддерживаю реакцию прокуратуры. Эта дорожка — очень опасная, которая, как указала прокуратура, в определенной степени отрицает Конституцию. Это дорожка, которая ведет к экстремизму и соответствующим статьям Уголовного кодекса», — считает Фадеев.

19 декабря муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство. Позже председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что фетва Совета улемов, которая допускает многоженство, не нарушает светского законодательства.

Однако уже 23 декабря Генпрокуратура внесла представление председателю Духовного управления мусульман России из-за ранее выпущенной фетвы «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», так как она противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

До этого член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что сообщения об отзыве Духовным управлением мусульман (ДУМ) фетвы (богословского заключения) о разрешении многоженства вызвали преждевременную позитивную реакцию.

Ранее общественный деятель осудил разрешение религиозного многоженства для мусульман.

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