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Общественный деятель осудил разрешение религиозного многоженства для мусульман в России

Предприниматель Малофеев: мусульман призвали к массовому нарушению закона
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Bill Roque/Shutterstock/FOTODOM

Разрешив в России религиозное многоженство, организация «Духовное управление мусульман РФ» (ДУМ) выступила против конституционного строя и принципа верховенства закона в стране. Об этом в своем Теlegram-канале заявил российский предприниматель, политик и общественный деятель Константин Малофеев.

Автор поста напомнил о том, что в 72 статье Конституции РФ четко обозначена «защита института брака как союза мужчины и женщины», а в статье 14 Семейного кодекса России говорится о том, что заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке, не допускается.

По мнению Константина Малофеева, таким образом Духовное управление мусульман РФ «открыто призвало мусульман к массовому нарушению закона».

Он отметил, что законопослушная религиозная организация могла бы предложить внести соответствующие изменения в Конституцию и Семейный кодекс России.

«В этой связи представляется разумным проверить деятельность ДУМ Генеральной прокуратурой РФ. Правозащитный центр «Царьграда» уже обратился с соответствующим заявлением», — сообщил общественный деятель.

Ранее Духовное управление мусульман России разрешило в стране религиозное многоженство.

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