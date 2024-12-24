В СПЧ прокомментировали отзыв фетвы о многоженстве

Сообщения об отзыве Духовным управлением мусульман (ДУМ) фетвы (богословского заключения) о разрешении многоженства вызвали слишком позитивную реакцию. Об этом в Telegram-канале заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

«А с чего вдруг такой оптимизм? Как будто мы в одночасье победили всех исламистов-радикалов и сторонников международного терроризма», — написал он.

По словам Кабанова, «провокаторам ДУМ удалось провести относительно успешную антироссийскую информационную акцию», несмотря на отзыв фетвы.

19 декабря муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство. Позже председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что фетва Совета улемов, которая допускает многоженство, не нарушает светского законодательства.

Однако уже 23 декабря Генпрокуратура внесла представление председателю Духовного управления мусульман России из-за ранее выпущенной фетвы «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», так как она противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

После прокурорского представления совет улемов ДУМ отозвал фетву, разрешающую многоженство.

Ранее общественный деятель осудил разрешение религиозного многоженства для мусульман.