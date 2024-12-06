В отношении Петра Верзилова возбуждено новое уголовное дело

В отношении участника группы Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом), заочно осужденного за распространение заведомо ложной информации об армии РФ, возбуждено еще одно уголовное дело — по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, поводом к возбуждению нового дела стали заявления Верзилова в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), в котором он оправдал деятельность украинского нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к 8,5 года колонии общего режима за дискредитацию российской армии. Верзилову также запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет.

Однако в марте 2024 года Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны». Дело направили в Басманный суд Москвы для нового рассмотрения.

В апреле участник группы Pussy Riot был повторно осужден по делу о распространении ложной информации о российской армии. Верзилова приговорили к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Верзилов также объявлен в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства.

Ранее сообщалось, что Верзилов поддерживал лидеров недружественных стран.