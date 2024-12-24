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В России возбудили дело после крушения сухогруза «Урса Майор» в Средиземном море

СК РФ завел дело после крушения сухогруза «Урса Майор» в Средиземном море
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Максим Блинов/РИА Новости

Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после того, как сухогруз «Урса Майор» (Ursa Major) затонул в Средиземном море. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ», — отмечается в сообщении.

Следователи СК РФ будут взаимодействовать с министерством иностранных дел РФ для установления всех обстоятельств инцидента.

Сегодня российский МИД подтвердил крушение сухогруза в Средиземном море.

Российский сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали, 14 удалось спасти. Судно, принадлежащее «дочке» компании «Оборонлогистика», входящей в структуру Минобороны, направлялось из Петербурга во Владивосток и перевозило многотонные портовые краны. Что известно о крушении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее нефтяные танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе.

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