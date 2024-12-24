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МИД России подтвердил крушение сухогруза в Средиземном море

МИД РФ подтвердил крушение российского сухогруза «Урса Майор» в Средиземном море
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milinfolive/Telegram

Министерство иностранных дел России подтвердило, что российский сухогруз «Урса Майор» затонул в Средиземном море. Об этом говорится в Telegram-канале департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

«Затонул российский сухогруз «Урса Майор» после взрыва в машинном отделении», — отметили ведомстве.

Из 16 членов экипажа 14 смогли спасти. Их доставили в порт Картахены. Еще два человека числятся пропавшими без вести.

«Дежурные смены ДСКЦ, Ситцентра Минтранса и РЗУ держат на контроле», — подчеркнули в министерстве.

24 декабря испанское издание Español сообщило, что судно «Урса Майор» из России потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром. Сухогруз вышел из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялся в порт Владивостока, куда должен был прибыть 22 января.

15 декабря два нефтяных танкера «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее стало известно, что возраст российских танкеров оказался вдвое выше среднемирового.

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