Депутат Рады рассказал о дезертирстве мобилизованных украинцев на учениях за границей

Некоторые мобилизованные самовольно оставляют часть и дезертируют, находясь на обучении за границей. Об этом сообщил депутат Верховной рады Руслан Горбенко, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По словам парламентария, в таком случае правоохранители возбуждают уголовное дело, и Государственное бюро расследований Украины передает данные о беглецах в Интерпол для розыска.

Горбенко отметил, что самый высокий процент дезертиров в Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается среди лиц, принудительно мобилизованных в новые бригады.

17 декабря один из командиров ВСУ рассказал, что количество солдат, дезертировавших из украинской армии, в некоторых подразделениях превышает число потерь. По его словам, ни один из существующих учебных центров не способен подготовить мобилизованных к реальным вызовам в зоне боевых действий.

До этого британская газета Financial Times писала, что за первые 10 месяцев 2024 года из ВСУ дезертировало больше солдат, чем за предыдущие два года конфликта вместе взятые. В этом году украинские прокуроры возбудили 60 тыс. дел против военнослужащих, оставивших позиции.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий солдатам, которые впервые самовольно покинули части или дезертировали и затем добровольно вернулись, продолжить службу в соответствии с заключенным контрактом.

Ранее котенок спас жизнь украинского дезертира, провалившегося в ледяной овраг.