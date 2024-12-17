В ВСУ заявили, что число дезертиров превышает количество потерь

Количество солдат, дезертировавших из украинской армии, в некоторых подразделениях превышает число потерь, рассказал польскому изданию Gazetą Wyborczą один из командиров ВСУ.

«Случаются периоды, когда количество самовольно оставивших части превышает число [потерь]. В строй вернулось всего около 10% «самовольщиков», — сообщил офицер.

Также, по его словам, ни один из существующих учебных центров не способен подготовить мобилизованных к реальным вызовам в зоне боевых действий.

10 декабря министр обороны Польши Мариуш Косиняк-Камыш заявил, что украинцы начали испытывать усталость от войны, в то время как российские силы «удивительно быстро» захватывают новые территории. За последний месяц ВС РФ захватили больше, чем за весь предыдущий год, отметил политик.

Кроме того, он согласился с тем, что наблюдается рост количества дезертиров из армии.

Ранее Зеленский раскрыл потери Украины с начала конфликта с Россией.