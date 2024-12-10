Украинский уклонист упал в пропасть и был спасен котенком

Котенок спас жизнь провалившегося в ледяную пропасть на границе с Румынией украинского уклониста Владислава Дуду. Об этом пишет Associated Press.

«Кот был теплым и согревал его... так что благодаря ему он спас свою жизнь. <..> Единственное, о чем, как мы видели, он заботился, был котенок. Он не заботится о себе», — рассказал директор горной спасательной службы округа Марамурес Дэн Бенга.

28-летний украинец провалился в ледяной овраг с уклоном 50% при переходе границы и оказался заблокирован на глубине 400 метров. Чтобы его вытащить оттуда, пограничникам потребовалось пять с половиной часов. Все это время мужчине, несмотря на метель и сильный ветер, помогал не замерзнуть его рыжий питомец по имени Персик, которому на тот момент был всего лишь один месяц, и теплый спальный мешок. Вместе со спасенным мужчиной границу переходили еще двое украинцев, они в безопасности.

«Я счастлив, потому что мой кот жив. У меня есть шанс от Бога на новую жизнь. Это самый счастливый момент потому, что котенок здесь со мной», — сказал Владислав пограничникам после спасения.

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