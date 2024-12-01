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Украина испытывает трудности с набором новых солдат из-за роста дезертирства

FT: из ВСУ в 2024 году дезертировало больше солдат, чем за прошлые два года

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Maksym Kishka/Reuters

За первые 10 месяцев 2024 года из Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировало больше солдат, чем за предыдущие два года конфликта вместе взятые. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

В этом году украинские прокуроры возбудили 60 тыс. дел против военнослужащих, оставивших позиции, — это почти вдвое больше, чем за последние два года, что говорит о трудностях Украины в пополнении рядов на передовой на фоне наступления России, пишет FT.

В пример газета приводит пехотинцев из 123-й бригаде ВСУ, которые в октябре оставили свои позиции в Угледаре и вернулись домой в Николаевскую область, где часть из них вышла на митинг, требуя больше оружия и обучения.

По данным украинских властей, которые приводят журналисты, некоторые из дезертиров этой бригады с тех пор вернулись на фронт, другие скрылись, а несколько человек находятся в предварительном заключении.

Анонимный сотрудник службы безопасности Польши рассказал изданию, что в среднем около 12 украинцев ежемесячно сбегают с военной подготовки в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября подписал закон, разрешающий солдатам, которые впервые самовольно покинули части или дезертировали и затем добровольно вернулись, продолжить службу в соответствии с заключенным контрактом. Документ предусматривает возобновление военнослужащим денежного довольствия, сохранение различных льгот и социальных гарантий.

Ранее украинский депутат назвал примерное число дезертировавших из ВСУ.

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