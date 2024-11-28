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Зеленский разрешил дезертирам возвращаться на фронт

Зеленский подписал закон, позволяющий дезертирам добровольно вернуться на службу

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Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу солдат, которые впервые самовольно покинули воинскую часть или дезертировали. Об этом сообщается в карточке документа на сайте Верховной рады.

Из документа следует, что во время военного положения военнослужащие, которые впервые самовольно покинули части или дезертировали, а затем добровольно вернулись, могут продолжить службу. Уточняется, что несение службы будет осуществляться в соответствии с заключенным контрактом.

Кроме того, закон предполагает возобновление военнослужащим денежного довольствия, сохраняются различные льготы и социальные гарантии.

Среди прочего документ устанавливает, что возбужденные уголовные дела по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части в отношении таких солдат «не являются основанием для отказа в продлении военной службы и разрыва их контракта».

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинское командование привлекло бойцов нацбатальонов и иностранных наемников для ужесточения карательных мер из-за массового дезертирства военнослужащих под Купянском Харьковской области.

Также Марочко сообщал, что женщины, которые добровольно вступили в ряды Вооруженных сил Украины, начали самовольно оставлять воинские части.

Ранее дезертир ВСУ получил российский паспорт.

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