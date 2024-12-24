Социолог о многоженстве: Россия встала на путь серийной полигамии

В России тема многоженства в последнее время стала одной из самых обсуждаемых. В целом на брачном рынке диспропорция, а ростом вседозволенности объясняется и увеличение количества параллельных семей, заявила 360.ru доцент Института социальных наук МГМУ им. Сеченова Ольга Лебедь.

Эксперт напомнила, что в свое время в составе СССР были республики, в которых многоженство – это обычная практика, однако, войдя в состав Союза, они следовали нормам Конституции. Сегодня республики также не могут ввести на своих территориях законы, которые противоречили бы законам РФ, подчеркнула Лебедь.

Что касается сложившейся ситуации, то сегодня, по ее мнению, социальные нормы изменились, из-за чего многие вообще предпочитают не создавать семьи.

«Мотив любви все равно становится не на первое место», — пояснила социолог.

Растущая вседозволенность приводит к росту случаев, когда люди создают параллельные семьи. На брачном рынке появилась диспропорция – мужчин не хватает, поэтому если в культуре традиция многоженства есть, то человек идет на этот шаг. Все это говорит о том, что в России наблюдается серийная, последовательная полигамия. В том числе она объясняет частоту случаев, когда люди разводятся, а затем снова женятся по нескольку раз.

Напомним, 19 декабря муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что Духовное управление мусульман России разрешает религиозное многоженство. А председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что фетва Совета улемов, которая допускает многоженство, не нарушает светского законодательства.

Однако позже этого Генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ РФ, заявив о противоречии действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. После этого Совет улемов ДУМ отозвал фетву, разрешающую многоженство.

Ранее в СПЧ призвали не радоваться отзыву фетвы о многоженстве.