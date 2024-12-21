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Муфтий назвал целью фетвы о многоженстве защиту прав женщин

Муфтий Гайнутдин: фетва о многоженстве не нарушает светское законодательство
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Алексей Никольский

Фетва (Богословское заключение) Совета улемов (богословов), которая допускает многоженство, не нарушает светского законодательства. Об этом заявил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин в Telegram-канале.

«Женитесь на других женщинах, которые вам нравятся: на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной», — процитировал Коран муфтий.

Гайнутдин отметил, что основная цель этого постановления — защита прав женщин и детей, и принятие соответствующей фетвы не является вторжением в сферу светского законодательства. Муфтий пояснил, что здесь речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, а о религиозном браке — никахе.

Председатель ДУМ РФ отметил, что такого рода брак является внутренним делом мусульманской общины и как вид поклонения полностью регулируется только внутренними установлениями религии.

Муфтий среди прочего рассказал, что к имамам часто обращаются брошенные вторые и третьи жены, а также и первые, которые почувствовали себя обманутыми.

Также Гайнутдин пояснил, что фетва разрабатывалась, чтобы второй брак позволил создать полноценную семью со всей вытекающей религиозной ответственностью за супругу, за детей. Муфтий указал, что многие бойцы-мусульмане, которые отправляются в зону специальной военной операции, задавались вопросами, что будет с их женами и детьми, если они погибнут на поле боя.

Председатель ДУМ РФ напомнил, что издавна у мусульман в России принято, что вдову погибшего, согласно установлению религии, берет в жены его брат, чтобы все дети от этого брака росли под опекой и защитой большой семьи.

До этого муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство. По словам Аляутдинова, Совет улемов разрешил российским мусульманам заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.

В свою очередь председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила «Газете.Ru», что россияне должны жить по светским законам государства вне зависимости от религиозной принадлежности.

Ранее Кадыров рассказал, как относится к многоженству.

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