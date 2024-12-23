Генпрокуратура призвала управление мусульман отменить фетву, разрешающее многоженство

Генпрокуратура РФ внесла представление об устранении нарушения закона председателю Духовного управления мусульман России после выпуска фетвы, допускающей многоженство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

По словам собеседника агентства, представление было внесено в связи с тем, что богословское заключение Совета улемов Духовного управления мусульман России от 17 декабря «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России» противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что Семейный кодекс Российской Федерации не предусматривает возможность заключения брака между людьми, если один из них уже состоит в официальном союзе. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» устанавливает, что религиозные организации должны действовать в соответствии со своими внутренними правилами, если они не противоречат законодательству РФ.

До этого председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что фетва Совета улемов, которая допускает многоженство, не нарушает светского законодательства. Гайнутдин отметил, что основная цель этого постановления — защита прав женщин и детей.

Ранее общественный деятель осудил разрешение религиозного многоженства для мусульман в России.