Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 года колонии

Суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года колонии за оправдание терроризма
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывшую телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к 6,5 года колонии общего режима по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщила московская прокуратура в Telegram-канале.

«С учетом позиции прокуратуры иноагент Татьяна Лазарева заочно приговорена к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима за публичное оправдание терроризма», — говорится в сообщении.

Телеведущей также запретили размещать посты и администрировать интернет-ресурсы на 4 года.

Суд установил, что 14 августа 2023 года Лазарева в интервью YouTube-каналу заявила, что допускает совершение терактов в российских городах с использованием беспилотников и радуется им.

Экс-телеведущая заочно арестована в России и объявлена в международный розыск. Кроме того, Лазареву внесли в список экстремистов и террористов. Вину по делу женщина не признает.

Ранее Матвиенко анонсировала ужесточение законов об иноагентах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами