Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 года колонии

Суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года колонии за оправдание терроризма

Бывшую телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к 6,5 года колонии общего режима по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщила московская прокуратура в Telegram-канале.

«С учетом позиции прокуратуры иноагент Татьяна Лазарева заочно приговорена к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима за публичное оправдание терроризма», — говорится в сообщении.

Телеведущей также запретили размещать посты и администрировать интернет-ресурсы на 4 года.

Суд установил, что 14 августа 2023 года Лазарева в интервью YouTube-каналу заявила, что допускает совершение терактов в российских городах с использованием беспилотников и радуется им.

Экс-телеведущая заочно арестована в России и объявлена в международный розыск. Кроме того, Лазареву внесли в список экстремистов и террористов. Вину по делу женщина не признает.

Ранее Матвиенко анонсировала ужесточение законов об иноагентах.