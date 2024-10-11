Телеведущую Татьяну Лазареву объявили в международный розыск

Телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом передает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Лазарева объявлена в международный розыск», — приводит издание содержание материалов.

В них говорится о том, что телеведущая длительное время живет за пределами России.

В июле Лазареву заочно арестовали по запросу СК. Ее обвиняют в оправдании терроризма. Под уголовное преследование телеведущая попала после своего интервью, в котором назвала удары украинских беспилотников по российским территориям ужасными, но заявила, что «радуется» им. В июне ее внесли в реестр террористов и экстремистов и объявили в розыск. По последним данным, телеведущая постоянно проживает в Испании.

В ночь на 17 сентября стало известно, что Лазарева обжаловала в суде статус иноагента и получила отказ. Отмечалось, что она считает невозможным вести деятельность из-за статуса иноагента.

Ранее Татьяна Лазарева пошутила, что стала «уголовником».