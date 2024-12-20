Матвиенко заявила об ужесточении в будущем законов об иноагентах

Матвиенко: Совфед будет ужесточать законы об ограничении деятельности иноагентов

Совет Федерации продолжит работу по ужесточению законодательства, ограничивающего права иноагентов. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на закрытии осенней сессии СФ, передает РИА Новости.

По ее словам, люди, которые были внесены в иноагентские списки, родились в РФ, получили бесплатное образование, «заработали немалые деньги и теперь за дешевые западные гривенники изощряются в очернении России».

«Мы и дальше на законодательном уровне будем принимать необходимые решения, ужесточать наше законодательство, чтобы ограничить (их) вредоносную деятельность», — сказала она.

19 декабря комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности. 20 декабря сенаторы одобрили соответствующий закон.

Ранее Володин объяснил введение спецсчета для иноагентов словами о «наймитах» и «предателях».