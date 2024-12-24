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Обвиняемая в оправдании терроризма Лазарева не признает вину

Телеведущая Лазарева не признает вину по делу об оправдании терроризма
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Евгения Новоженина/РИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не признает вину по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката.

Во вторник Второй западный окружной военный суд начал по существу рассматривать заочное дело Лазаревой. Предварительные слушания по делу прошли 16 декабря.

11 октября телеведущую объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма.

В июле Лазареву заочно арестовали по запросу СК. Под уголовное преследование телеведущая попала после своего интервью, в котором назвала удары украинских беспилотников по российским территориям ужасными, но заявила, что «радуется» им. В июне ее внесли в реестр террористов и экстремистов и объявили в розыск.

Лазарева в настоящее время находится за пределами России, срок заключения под стражу будет исчисляться с момента ее экстрадиции или задержания на территории страны.

Ранее Лазарева заявила о мечте вернуться в Россию.

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