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В Кемерове задержали несколько авиарейсов из-за непогоды

В Кемерове задержаны авиарейсы из Москвы и Казани из-за непогоды
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Shutterstock

В Кемерове во вторник, 24 декабря, задержали несколько авиарейсов из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта им. А.А. Леонова.

В частности, были задержаны рейсы из Москвы и Казани. Пассажиры вынуждены ждать.

До этого не мог приземлиться рейс из Новосибирска. Он уже произвел посадку.

21 декабря самолеты, летевшие в Казань из Кемерово и Душанбе, приземлились на запасном аэродроме в Самаре из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Казань дронами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов БПЛА, шесть из которых пришлись на жилые дома.

Ранее рейс из Сургута в Москву задержали из-за поддельного билета у пассажира.

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