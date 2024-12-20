Рейс из Сургута в Москву задержали из-за поддельного билета у одного из пассажиров

В Сургуте пассажиры ждали три часа вылета в Москву из-за поддельного билета

Рейс Сургут — Москва задержали из-за пассажира с фальшивым билетом на борту, сообщает Msk1.ru.

Нештатная ситуация произошла 19 декабря перед вылетом рейса авиакомпании Utair из Сургута в Москву. Как рассказал изданию мужчина, оказавшийся на борту задержанного судна, один из пассажиров сразу вызвал подозрение сотрудников авиакомпании.

Сначала командир экипажа сообщил, что рейс задерживается, так как путешественник перепутал самолет, а затем выяснилось, что при себе у него был поддельный посадочный талон.

«Обещали, что проверка займет около часа: всех вывели. Меня заботит, дадут ли нам поесть», — признался собеседник редакции.

В итоге вылет задержали более чем на три часа. Ни в пресс-службе авиакомпании Utair, ни в транспортной полиции инцидент пока не комментировали.

Ранее россиянка, прилетевшая из Нью-Йорка в Париж в туалете самолета, попыталась незаконно попасть в Канаду.