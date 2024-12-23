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Новый законопроект о кредитовании внесли в Госдуму

В Госдуму внесли проект о «периоде охлаждения» в кредитовании
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который вводит «период охлаждения» для клиентов после подписания кредитного договора, до момента получения средств. Документ размещен в электронной базе данных парламента.

Из документа следует, что «период охлаждения» для кредитов на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей будет действовать до четырех часов и 48 часов для кредитов свыше 200 тысяч рублей.

В рамках проекта планируется, что подобные ограничения будут распространяться и на случаи увеличения суммы уже открытого кредита или лимита кредитования.

Отмечается, что эти новые ограничения не распространяются на автокредиты при перечислении денег на счет автодилера, а также на образовательные кредиты с государственной поддержкой.

До этого президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил, что российские банки поддерживают введение «периодов охлаждения» перед выдачей кредита, так как это поможет снизить количество случаев, когда граждане берут займы из-за мошенников.

19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин заявил, что онлайн и без проверки нужно выдавать займы только до 50 тысяч рублей, при больших суммах кредит необходимо одобрять несколько часов или дней.

Ранее россиянам рассказали о неожиданном способе мошенничества.

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