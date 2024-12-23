Россиянам рассказали о неожиданном способе мошенничества

Мошенники придумывают все новые способы сбора личных данных у россиян. Сейчас для этого используются не только телефонные звонки, SMS и мессенджеры, но даже голосовые помощники. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил эксперт по кибербезопасности Олег Седов.

«Огромное количество граждан общается с голосовыми чат-ботами. Например, Алиса или Маруся. Вы можете гарантировать, что между вами и чат-ботом не стоит злоумышленника-посредника, который не записывает ваши голосовые сообщения? — совершенно нет такой гарантии», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что компании, которые размещают на своих ресурсах голосовых помощников, позволяющих быстрее обслуживать клиентов, не могут гарантировать безопасность процесса.

По информации сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI, мошенники начали создавать поддельные информационные сайты и распространять на них фейковые номера служб поддержки «Госуслуг», что позволяет аферистам красть аккаунты пользователей портала.

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