Российские банки поддержали введение периодов охлаждения по кредитам

Российские банки поддерживают введение так называемых периодов охлаждения перед выдачей кредита, так как это поможет снизить количество случаев, когда граждане берут займы из-за мошенников, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян. Время, на которое будет ставиться пауза, должно зависеть от запрашиваемой суммы, объяснил он в пресс-центре НСН.

Эксперт подчеркнул заинтересованность банковской системы в борьбе с мошенничеством и назвал идею введения периодов охлаждения разумной.

«С 50 тысяч до 200 тысяч предлагается ввести период охлаждения в четыре часа, для кредитов более 200 тысяч — 48 часов, — пояснил Тосунян. — Инициатива направлена в Минфин, возражений быть не должно. В данном случае никаких разногласий по этому вопросу нет».

За последнее время мошенники уже «натренировали» банки, но поскольку они продолжают изобретать все новые методы обмана, нужно принимать меры, заключил эксперт.

Напомним, до этого Центробанк предложил ввести обязательный период охлаждения потребительских кредитов свыше 50 тысяч рублей. Предполагается, что под новые правила не будут попадать ипотечные, автокредиты и образовательные кредиты с участием государства. В случае автокредитования деньги должны зачисляться сразу на счет автодилера.

Позже президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что онлайн и без проверки нужно выдавать займы только до 50 тыс. руб., при больших суммах кредит необходимо одобрять несколько часов или даже дней.

Ранее в Госдуме объяснили, как период охлаждения по кредитам поможет пенсионерам.