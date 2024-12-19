Путин призвал банки проверять платежеспособность россиян при выдаче кредитов

Российские банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Банки научились быстро выдавать кредиты, но они обязаны проверять платежеспособность россиян», — сказал он.

Путин отметил, что онлайн и без проверки нужно выдавать займы только до 50 тыс. руб., при больших суммах кредит необходимо одобрять несколько часов или даже дней.

Также глава государства заявил, что никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно. Путин назвал «безобразием» ситуацию с лимитами на этот вид ипотечного кредита.

До этого Путин заявил, что в России сохраняется ипотека под 6% для семей. Президент обратил внимание на материнский капитал, который назвал «уникальным изобретением» РФ, и отметил его постоянное увеличение.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.