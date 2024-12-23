Пилоты самолета заметили НЛО в небе над Ставропольским краем

Пилоты рейса Стамбул — Москва увидели НЛО в небе над Минеральными Водами

Пилоты пассажирского самолета, летевшего из Стамбула в Москву, заметили в небе над Ставропольским краем неопознанные летающие объекты (НЛО). Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 21 декабря. Пилоты увидели два объекта в виде огней, которые находились прямо по курсу следования авиалайнера, пролетавшего в этот момент над Минеральными Водами.

НЛО не создали угрозу безопасности полета. Командир судна решил продолжать движение по маршруту в аэропорт назначения. Самолет удачно приземлился в Шереметьево.

В ноябре пилоты самолета российской авиакомпании увидели в небе 20 НЛО во время полета по маршруту Сочи — Москва. О произошедшем оповестили органы противовоздушной обороны. Командир воздушного судна, несмотря на случившееся, решил следовать в аэропорт назначения — Шереметьево.

В июле медиахолдинг Rambler&Co провел исследование, в ходе которого установил, что большинство россиян, а именно порядка 79% опрошенных респондентов, допускают существование инопланетян.

Ранее в Канаде нашли обломки сбитого истребителем США восьмиугольного НЛО.