Россияне рассказали о своем отношении к инопланетянам

Большинство россиян (79%) допускают существование инопланетян, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Треть респондентов (33%) верят в существование внеземной жизни на других планетах, 27% интересуются этой темой, 21% не верят в инопланетян, 10% считают, что правительство скрывает факты об НЛО, а 9% уверены, что инопланетяне живут среди нас.

Из тех россиян, кто интересуется внеземной жизнью, 34% ищут информацию в материалах ученых, 31% читают материалы в СМИ, 14% смотрят ТВ-передачи, 7% собирают рассказы знакомых.

Также россияне рассказали, как они представляют себе инопланетян. Чуть больше трети (31%) считают, что они не похожи на людей, 17% думают, что инопланетяне более развиты в технологической сфере. По мнению 14% респондентов, инопланетяне слабее людей, а 2% считают, что они не похожи на людей.

Почти половина (49%) опрошенных рассказали, что они поверят в существование инопланетной жизни только если увидят пришельцев своими глазами, 20% считают авторитетным источником исследования ученых, а 12% поверят видеодоказательствам.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 4 по 15 июля 2024 года. Всего в нем приняли участие 116 626 интернет-пользователей.