Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экипаж российского самолета сообщил об НЛО над Москвой

Aviainicident: пилоты самолета Сочи — Москва увидели вечером 20 НЛО над Москвой

close
Нина Падалко/РИА Новости

Пилоты самолета российской авиакомпании увидели в небе неопознанные летающие объекты (НЛО) во время полета по маршруту СочиМосква. Об этом сообщил Telegram-канал Aviainicident.

«10.11.2024 18:11 по московскому времени, район аэродрома Москва (Внуково). При выполнении полета ВС по маршруту, эшелон F150, доклад экипажа о наблюдении около 20 светящихся объектов, движущихся в линию, выше полета ВС со смещением на восток», — говорится в сообщении.

О произошедшем оповестили органы противовоздушной обороны. При этом командир воздушного судна, несмотря на случившееся, решил следовать в аэропорт назначения — Шереметьево. Aviainicident отмечает, что посадка самолета прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал.

Другой похожий случай произошел 18 октября. Пилоты российской авиакомпании заметили в воздухе неопознанный объект, который не смогли идентифицировать. Экипаж доложил о наблюдении в нижней плоскости некоего небольшого объекта, напоминающего купол или крыло с красно-желтыми полосами. На рейс это никак не повлияло, лайнер продолжил полет по расписанию.

Ранее в США заявили о контактах человечества с инопланетянами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами