Экипаж российского самолета сообщил об НЛО над Москвой

Пилоты самолета российской авиакомпании увидели в небе неопознанные летающие объекты (НЛО) во время полета по маршруту Сочи — Москва. Об этом сообщил Telegram-канал Aviainicident.

«10.11.2024 18:11 по московскому времени, район аэродрома Москва (Внуково). При выполнении полета ВС по маршруту, эшелон F150, доклад экипажа о наблюдении около 20 светящихся объектов, движущихся в линию, выше полета ВС со смещением на восток», — говорится в сообщении.

О произошедшем оповестили органы противовоздушной обороны. При этом командир воздушного судна, несмотря на случившееся, решил следовать в аэропорт назначения — Шереметьево. Aviainicident отмечает, что посадка самолета прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал.

Другой похожий случай произошел 18 октября. Пилоты российской авиакомпании заметили в воздухе неопознанный объект, который не смогли идентифицировать. Экипаж доложил о наблюдении в нижней плоскости некоего небольшого объекта, напоминающего купол или крыло с красно-желтыми полосами. На рейс это никак не повлияло, лайнер продолжил полет по расписанию.

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