В Канаде нашли обломки сбитого истребителем США восьмиугольного НЛО

В Канаде полиция нашла обломки неопознанного летающего объекта (НЛО), сбитого истребителем Соединенных Штатов над озером Гурон в приграничье США и Канады. Об этом сообщает CTV News.

Восьмиугольный объект со свисающими тросами был замечен над Гуроном 12 февраля прошлого года. Истребитель F-16 выпустил в него две ракеты, после этого обломки объекта упали в воду. Четыре дня их искала Королевская канадская конная полиция и американская береговая охрана. 16 октября поисковую операцию пришлось свернуть из-за ухудшившейся погоды.

CTV News направило запрос в министерство национальной обороны страны и добилось обнародования документов о дальнейшей судьбе объекта. Выяснилось, что конная полиция позднее продолжила поиски. Обломки были найдены и увезены полицией для анализа. Результаты анализа так и не опубликовали.

12 ноября сообщалось, что пилоты самолета российской авиакомпании увидели в небе НЛО во время полета по маршруту Сочи — Москва.

Ранее в США заявили о контактах человечества с инопланетянами.