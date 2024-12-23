В РСТ раскрыли, как разлив мазута в Черном море отразится на туристах

После крушения нефтяных танкеров в Черном море в воду и на берега выбросило большое количество мазута. Сейчас работы по очистке продолжаются, в том числе с участием волонтеров. К началу туристического сезона последствия аварии ликвидируют, пообещал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин Общественной Службе Новостей.

Разлив был «ограниченный» и произошел в момент, когда в море никто не купается, отметил Барзыкин.

«К следующему туристическому сезону все будет устранено. Думаю, что даже гораздо раньше – к весне уже все будет нормально. Так что реально на туризм это не повлияет», — заверил он.

Что касается зимних поездок в Краснодарский край, то на этом катастрофа тоже не отразилась, утверждает специалист. По его словам, путешественники активно едут в Туапсинский район, в Сочи и другие места. Крушение танкеров с мазутом эксперт назвал досадным инцидентом, подчеркнув, что даже поездки в Анапу на Новый год остались востребованными.

«Да, пляжи сейчас убирают, но инфраструктура не пострадала. Поэтому будут приводить все это в порядок», — заключил Барзыкин.

Напомним, по предварительным оценкам, в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута, после чего в Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС. Зону сбора нефти на побережье в Краснодарском крае расширили до 49 км, а группировку по ликвидации последствий катастрофы превысила 10 тысяч человек.

Эколог Георгий Каваносян предупреждал, что полная очистка от мазута возможна не раньше, чем через 5–6 лет.

Ранее около 40 км береговой линии в Краснодарском крае очистили от мазута.