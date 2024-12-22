В Краснодарском крае около 40 км береговой линии очищено от мазута

На сегодняшний день в Краснодарском крае очищено более 39,7 километра береговой линии, загрязненной нефтепродуктами после крушения танкеров в Керченском проливе. В ходе работ собрано 17025,3 тонны песка и грунта, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС России.

«Всего собрано 17025,3 тонны загрязненного песка и грунта. Очищено более 39,7 километра береговой линии», – говорится в сообщении ведомства.

До этого в в оперативном штабе Краснодарского края заявили, что пляж возле детского лагеря «Планета» стал самым загрязненным участком берега в Анапе после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров. Там отметили, что сотни волонтеров и десятки тракторов и самосвалов занимаются сбором грунта, загрязненного нефтепродуктами.

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек.

Ранее Путин назвал экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров.