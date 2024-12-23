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Группировка по ликвидации загрязнения побережья Черного моря превысила 10 тысяч человек

Группировка по ликвидации загрязнения мазутом превысила 10 тысяч человек
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Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Группировка по ликвидации последствий загрязнения мазутом побережья Черного моря в Краснодарском крае превысила 10 тысяч человек. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в ходе заседания оперативного штаба, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в данный момент работает 366 единиц техники, в том числе 270 – спецтехники. Основное внимание направлено на два участка: Благовещенская – Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы, добавил Козлов.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239, которые перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма.

Накануне в МЧС сообщали, что на сегодняшний день в Краснодарском крае очищено более 39,7 километра береговой линии. В ходе работ собрано 17025,3 тонны песка и грунта.

23 декабря глава Минприроды Александр Козлов предупредил, что объем загрязненного грунта может увеличиться в 14 раз.

Оперштаб Краснодарского края назвал пляж возле детского лагеря «Планета» стал самым загрязненным участком берега в Анапе.

Ранее Путин назвал экологической бедой утечку топлива в Черном море.

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