Экологи: на очищение от мазута после крушения нефтяных танкеров уйдет 5-6 лет

Крушение двух танкеров с нефтью в Керченском проливе будет иметь долгосрочные последствия. Сейчас пятна мазута разошлись по морю и дошли до берега Анапского района, покрыв камни и песок черным нефтяным слоем. Местные жители жалуются на невыносимую вонь, а водоплавающие птицы — погибают. Полная очистка возможна не раньше, чем через 5–6 лет, рассказал 360.ru эколог Георгий Каваносян.

К более-менее позитивным факторам, которые позволили немного снизить ущерб катастрофы, эколог отнес место происшествия — по его словам, в акватории Черного моря многие бактерии питаются углеводородами. Если бы такой же по масштабам разлив произошел в Арктическом регионе, то на ликвидацию последствий ушли бы десятилетия, объяснил он. Также сыграла на руку штормовая погода, так как спокойное море и штиль привели бы к разрастанию нефтяного пятна на площади 30–40 тыс. кв. км, считает Каваносян.

В любом случае главными пострадавшими остаются птицы, подчеркнул эколог.

«У птиц, пострадавших от мазута, слипаются перья, нарушается терморегуляция. Их нужно отогревать. Они очень быстро заболевают воспалением легких и чаще всего погибают из-за этого», — объяснил он, добавив, что многих уже спасти не удалось.

Вытекшее топливо сейчас собирают с помощью боновых заграждений и насосов, отметил эколог Илья Рыбальченко. Он подчеркнул разницу между нефтью и мазутом — первая создает пленку и нарушает газообмен между водой и воздухом, а мазут превращается в шарики, часть из которых остаются на воде, а часть — тонут.

«Именно поэтому так называемые боновые заграждения не очень эффективны при работе с мазутом, потому что он не весь на поверхности», — пояснил Рыбальченко.

Напомним, по предварительным оценкам, в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС. Накануне зону сбора нефти на побережье в Краснодарском крае расширили до 49 км, к работе присоединились волонтеры.

Эколог накануне объяснял, что страдают от разлива нефти гибнут не только птицы, но также рыбы и другие организмы, а экосистема уже не сможет полностью восстановиться.

Ранее эксперт раскрыл, как долго пляжи Анапы будут оставаться испорченными из-за нефти.