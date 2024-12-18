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Зону сбора нефти на побережье в Краснодарском крае расширили до 49 км

Зону проведения работ по сбору мазута на пляжах Анапы увеличили до 49 км

Зона проведения работ по сбору мазута, разлившегося после крушения танкеров в Керченском проливе, на побережье в Краснодарском крае увеличена до 49 км. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В Темрюкском и Анапском районах очищаются 49 км береговой линии», — сказано в сообщении.

Там отметили, что патрульные группы дежурят в круглосуточном режиме.

Всего на месте происшествия работают более тысячи человек и свыше ста единиц техники.

До этого в МЧС сообщили, что ликвидировать разлив нефти в Черном море пока невозможно из-за сильного шторма в районе побережья. Специалисты обрабатывают сорбентами попавшие на берег нефтепродукты. Позднее работы возобновили, а к вечеру вновь приостановили до утра среды, 18 декабря. По предварительным оценкам, в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС.

Ранее эксперт оценил ущерб от разлива нефти из-за крушения танкеров в Керченском проливе.

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