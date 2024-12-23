В Германии задержали мужчину, угрожавшего напасть на посетителей ярмарки

В Бремерхафене полиция задержала мужчину, угрожавшего напасть с ножом на ярмарке

Полиция немецкого Бремерхафена сообщила о задержании мужчины, угрожавшего напасть с ножом на посетителей рождественской ярмарки. Об этом сообщила местная полиция в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В данный момент в социальных сетях распространяется видеозапись, в которой мужчина объявляет о намерении совершить тяжкое преступление в городе.

«Полиция получила информацию и сразу начала расследование. В воскресенье вечером полиция задержала этого человека. Расследование продолжается», — говорится в публикации.

Накануне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) запросила срочное заседание бундестага в связи с терактом в Магдебурге.

Трагедия произошла на рождественской ярмарке в Магдебурге накануне: автомобиль въехал в толпу, в результате чего более ста человек получили ранения. Полиция Магдебурга задержала 50-летнего гражданина Саудовской Аравии Талеба Аль Абдулмохсена, подозреваемого в причастности к этому инциденту.

Позже сообщалось, что в городе началась демонстрация, собравшая несколько сотен участников ультраправого толка. Они стали требовать массовой депортации мигрантов.

Ранее канцлера ФРГ Шольца освистали в Магдебурге во время посещения места теракта.