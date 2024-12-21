Выросло число погибших в результате теракта в немецком Магдебурге

Spiegel: число погибших в результате теракта в Магдебурге увеличилось до пяти

В результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге погибли пять человек. Об этом сообщает Spiegel.

«Как минимум пять человек погибло, в том числе маленький ребенок», — информирует издание.

До этого полиция Магдебурга подтвердила гибель четырех человек в результате наезда машины. По данным правоохранительных органов, пострадали 205 человек, состояние 41 из них оценивается как крайне тяжелое.

Накануне стало известно, что водителем, въехавшим в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, оказался беженец из Саудовской Аравии, которого обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Подозреваемого зовут Талеб Аль Абдулмохсен. Он приехал в Германию в 2006 году, попросив политического убежища.

Вечером 20 декабря в Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. В правительстве Саксонии-Анхальт назвали произошедшее терактом. Большое количество полиции и спасателей работали на месте инцидента.

Ранее Саудовская Аравия отреагировала на теракт в Магдебурге.