В ФРГ ультраправые вышли на акцию с призывом к массовым депортациям

В немецком Магдебурге состоялась демонстрация, собравшая несколько сотен участников ультраправого толка. Митингующие призывали к массовым депортациям мигрантов, сообщает издание Spiegel.

Участники несли транспаранты с требованиями «ремиграции» и использовали неонацистскую символику, в том числе так называемые «знамена Родины». Сообщается также о скандировании неонацистских лозунгов.

Параллельно с демонстрацией в Магдебургском соборе проходила панихида, в которой приняли участие высокопоставленные представители немецкого правительства: канцлер Олаф Шольц, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф.

Трагедия произошла на рождественской ярмарке в Магдебурге накануне: автомобиль въехал в толпу, в результате чего более ста человек получили ранения. Полиция Магдебурга задержала 50-летнего гражданина Саудовской Аравии Талеба Аль Абдулмохсена, подозреваемого в причастности к этому инциденту. По сообщениям СМИ, в Саудовской Аравии его разыскивали по обвинениям в терроризме и торговле людьми. Он прибыл в Германию в 2006 году под предлогом обучения психиатрии и запросил политическое убежище. В своем блоге Аль Абдулмохсен высказывал антиисламские взгляды. В ходе предварительного медицинского обследования в крови задержанного были обнаружены следы наркотических веществ.

Ранее Орбан назвал теракт в Магдебурге следствием миграционного кризиса.