Шольца освистали в Магдебурге после теракта

Канцлера Германии Олафа Шольца освистали на улице Магдебурга во время его визита к месту недавнего теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

В социальных сетях появились видео, на которых запечатлены люди, освистывающие канцлера, направляющегося к месту происшествия. На записях также слышны неодобрительные крики в его адрес.

В пятницу, 20 декабря, произошло трагическое событие: автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. В результате инцидента более ста человек были ранены.

Полиция Магдебурга заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Уточняется, что Талеб Аль Абдулмохсен приехал в Германию в 2006 году, чтобы изучить психиатрию, после чего запросил убежище. Тем временем в Саудовской Аравии его разыскивали за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в страны Европейского союза. В своем блоге мужчина выражал антиисламские взгляды. В его крови, по предварительным данным, нашли наркотики.

Ранее Саудовская Аравия отреагировала на теракт в Магдебурге.