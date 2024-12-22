В ФРГ запросили срочное заседание бундестага из-за теракта в Магдебурге

АдГ запросила срочное заседание бундестага в связи с терактом в Магдебурге

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) запросила срочное заседание бундестага в связи с терактом в Магдебурге. Об этом написала кандидат в канцлеры от АдГ Алис Вайдель в соцсети X.

Она заявила, что ее потрясает провал нынешних властей ФРГ, которые допустили теракт.

«В то время как политики используют силовой аппарат против оппозиции и критиков правительства, для защиты от настоящих угроз не хватает средств и способности здраво мыслить», — написала она.

Трагедия произошла на рождественской ярмарке в Магдебурге накануне: автомобиль въехал в толпу, в результате чего более ста человек получили ранения. Полиция Магдебурга задержала 50-летнего гражданина Саудовской Аравии Талеба Аль Абдулмохсена, подозреваемого в причастности к этому инциденту.

Позже сообщалось, что в городе началась демонстрация, собравшая несколько сотен участников ультраправого толка. Они стали требовать массовой депортации мигрантов.

Ранее канцлера ФРГ Шольца освистали в Магдебурге во время посещения места теракта.