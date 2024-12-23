В одном из городов Якутии загорелся магазин

МЧС РФ: в магазине в Ленске произошел пожар площадью 500 квадратных метров

Пожар произошел в одном из магазинов в городе Ленске, расположенном в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении подчеркивается, что огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия находятся восемь единиц специальной техники и работают 45 сотрудников экстренных служб.

«Предварительно, причиной [возгорания] стало короткое замыкание электрооборудования», — добавили в ведомстве.

Утром 23 декабря на 1-й Горловской улице в Москве загорелся склад с пластиковой продукцией. Здание находится на территории производственного комплекса, при этом площадь пожара составила 300 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС РФ уточнилиэ, что огонь охватил двухэтажную постройку. Сотрудники экстренных служб уже приступили к ликвидации возгорания.

Накануне в городе Иркутске произошел крупный пожар в одном из производственных зданий. Пламя распространилось на площади 2,4 тыс. квадратных метров. К тушению огня привлекли 33 специалиста и 11 единиц техники.

Ранее в Новосибирской области загорелось производственное здание.