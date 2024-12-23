На 1-й Горловской улице в Москве горит склад

РЕН ТВ: на 1-й Горловской улице в Москве загорелся склад с пластиком

В Москве на 1-й Горловской улице загорелся склад. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Возгорание произошло на территории производственного комплекса. Мощное пламя охватило склад с пластиковой продукцией на территории в 300 квадратных метров. Пожар распространяется очень быстро.

22 декабря пожарные локализовали возгорание, которое произошло на производстве в Иркутской области. На месте инцидента работают 33 спасателя и 11 единиц пожарной техники. Крупный пожар произошел в одном из производственных объектов, в результате возгорания была охвачена площадь в 2,4 тысячи квадратных метров.

В тот же день в Бердске Новосибирской области произошел пожар в производственном здании.

Ранее спасатели ликвидировали возгорание в московском ресторане.