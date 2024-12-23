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Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара на юго-западе Москвы

Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара на складе в Южном Бутове Москвы

Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара в промышленном здании, расположенном на 1-ой Горловской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

РЕН ТВ сообщал, что мощное пламя охватило склад с пластиковой продукцией на площади в 300 квадратных метров.

В МЧС информацию о площади возгорания подтвердили. Огонь охватил двухэтажное промышленное здание.

Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в районе Южное Бутово. Там отметили, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

По данным Telegram-канала SHOT, внутри горящих цехов могут находиться люди. Существует угроза взрыва, поскольку на складе есть газовое оборудование.

Также сообщалось, что крупный пожар произошел в одном из производственных объектов в Иркутской области, в результате возгорания была охвачена площадь в 2,4 тысячи квадратных метров.

Ранее во Владимирской области школьная учительница пыталась поджечь отдел полиции.

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