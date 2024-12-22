В Иркутске крупный пожар произошел в производственном здании

В Иркутске произошел крупный пожар в одном из производственных объектов, в результате возгорания была охвачена площадь в 2,4 тысячи квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям России.

«Возгорание произошло в производственном здании в Иркутске. Предварительно, площадь пожара составляет 2 400 «квадратов», — отметили в ведомстве.

На данный момент не поступало информации о пострадавших. На месте происшествия задействованы 33 спасателя и 11 единиц пожарной техники.

22 декабря в Бердске Новосибирской области произошел пожар в производственном здании. По словам одной из сотрудниц компании, возгорание началось несколько часов назад. Она добавила, что полностью сгорел весь второй этаж и огонь перебросился на крышу. На данный момент на месте инцидента работают пожарные и сотрудники МЧС.

Также сегодня в Орловской области после атаки беспилотника произошел пожар на топливном объекте. Пострадавших и значительных повреждений не обнаружили.

Ранее сотрудник МЧС по пути домой спас из огня семью в Челябинске.